la mayoría de las empresas no tienen equipos de protección y eso dificulta su apertura

Preguntado sobre la petición de las organizaciones sindicales que instan a no trabajar si no hay garantías de seguridad y salud en el trabajo, Fernández de Mesa ha dejado claro que las compañías son las primeras interesadas en abrir “siempre y cuando” se dé seguridad máxima a la gente que se emplea. “El suministro de test, mascarillas, guantes y gel y otros equipos es fundamental para garantizar la seguridad de trabajadores y para la puesta en marcha de la actividad productiva”, ha subrayado.

