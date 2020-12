La mayor longevidad podría rebajar las primas de seguros de vida hasta un 30% de media

Cabe señalar que las tablas que hoy se publican y las anteriores, que tienen un desfase de dos décadas, no son de uso obligatorio. Cada compañía puede utilizar sus propios modelos , pero siempre con la condición de que reúnan unos requisitos de rigor técnico y financiero que logre una autorización administrativa por orden ministerial, de ahí que el impacto no será igual para todo el sector.

You May Also Like