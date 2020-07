La matanza de Srebrenica, una herida que sigue abierta para Europa 25 años después: “Nos perseguirá siempre”

Hay hechos probados, datos, declaraciones, tumbas. En definitiva, pruebas. Pero esa herida no está cerrada. Los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidieron este sábado justicia por el genocidio de Srebrenica e instaron a que no vuelva a repetirse una catástrofe así, pero el optimismo no es tal en la justicia internacional, que teme que el relato sobre los hechos se reescriba.

Fueron once días, aproximadamente, de auténtico horror. El ejército de la llamada República Srpska (los serbios de Bosnia) tardó pocos meses en planificar la matanza. Tres, no más. La idea era atacar la ciudad de la plata, cerca de la frontera con Serbia y que había sido declarada zona segura por la ONU. Allí se encontraban entonces unos 400 cascos azules. De nada sirvió.

You May Also Like