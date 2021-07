La mascarilla facial volverá a ser obligatoria en lugares cerrados del condado de Los Ángeles

Las autoridades de salud del Condado Los Ángeles anunciaron este jueves que el uso de mascarilla facial de nuevo será requerido para todos en lugares públicos cerrados debido al alza en casos de coronavirus.

El nuevo mandato entrará en efecto este sábado 17 de julio a las 11:59 pm y no se descartan medidas adicionales si la tendencia de contagios continúa.

Usar mascarilla en interiores como tiendas, restaurantes y oficinas era solo una recomendación desde la reapertura económica del condado y del estado durante el mes pasado.

California también anunció el 17 de junio que los trabajadores completamente vacunados en el estado podían dejar de usar la mascarilla en sus lugares de trabajo, incluyendo en interiores. Pero eso cambia ahora.

Wearing a mask indoors with others reduces the risk of both getting & transmitting the virus. We’re requiring masking for everyone while indoors at public settings & businesses, regardless of vaccination status so that we can stop the increased level of transmission we’re seeing. pic.twitter.com/xmr77qsmBv

— LA Public Health (@lapublichealth) July 15, 2021