La más próspera nación iberoamericaa

Ese mismo año se produjo el descubrimiento de América, y muy poco después en este lado del Atlántico comenzaron a gestarse dos identidades síntesis: el criollo y el mestizo. El criollo era un hispano blanco que había metabolizado los diversos orígenes de los conquistadores. El padre era extremeño y la madre andaluza, vasca o catalana. O al revés. Eso carecía de significación: el criollo no heredaba las filias o las fobias regionales de sus antepasados. El mestizo, por su parte, era un hispano cobrizo, generalmente de padre castellano, gallego, o lo que fuera, traído al mundo por una aborigen, al que no le importaban demasiado los matices entre las patrias chicas de los españoles, ni mostraba un especial interés en mantener vivas las tradiciones culturales de su madre. En cierta forma, en aquellos tiempos la mayor cantidad de “español”, o de “hispano” que existía, suma y compendio de la Península, era la identidad que exhibían los criollos y mestizos hispanoamericanos.

“Hispanos” no es una definición racial, sino cultural que engloba a todos los nacidos dentro del ancho territorio que alguna vez estuvo bajo soberanía española, exceptuados los filipinos. Un cachique guatemalteco y un argentino descendiente de italianos, una vez instalados en Estados Unidos se transforman en “hispanos”: se unen dentro de una clasificación diferente. Lo que no quiere decir que a los hispanos los vincula el idioma. Hay hispanos que sólo hablan español, otros son bilingües, español e inglés, y un creciente número participa espontánea e inconscientemente en la elaboración de una nueva lengua, el spanglish: fenómeno parecido al ocurrido con los judíos centroeuropeos y su yidish, vástago del alemán y el polaco que hasta exhibe un premio Nobel de literatura, Isaac Bashevis Singer.

