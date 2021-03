La marea baja entorpece los trabajos para desencallar el Ever Given, que sigue bloqueando el paso por el Canal de Suez

“De verdad que suena impactante por el tamaño de la embarcación, son temas que marítimamente hablando no pasan todos los días, ni son muy comunes, pero cuando suceden tampoco generan una alerta mayor siempre y cuando no haya contaminación”, manifestó.

“Estamos nominando a un investigador que precisamente va a levantar un informe para poder entender a ciencia cierta cuáles fueron los acontecimientos que están en torno a esta varada del buque Ever Given en el Canal de Suez” dijo el jefe de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista.

Por su parte, las autoridades marítimas de Panamá informaron este miércoles de que abrirán una investigación sobre el accidente del buque de bandera panameña Ever Given, propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen.

De acuerdo con las imágenes obtenidas por satélite, la posición del Ever Given apenas ha cambiado de posición . El portacontenedores, de la empresa taiwanesa Evergreen y que opera bajo bandera panameña, tiene 400 metros de eslora, 59 de manga y una capacidad de 224.000 toneladas.

Los trabajos a contrarreloj para desencallar el Ever Given , el gran carguero que desde el martes está bloqueando el paso por el Canal de Suez, se han visto entorpecidos en las últimas horas por la baja marea, que dificulta las tareas para mover la nave y permitir el paso.

