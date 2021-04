La ‘marcha atrás’ que acometen varios países con los derechos de las mujeres pese al avance global del feminismo

Al otro lado del atlántico, en Latinoamérica, la situación no es mucho mejor. El caso más llamativo es el de México, donde en 2020 hubo cerca de 1.000 muertes certificadas como violencia de género y las manifestaciones -en su mayoría pacíficas- son reprimidas violentamente por parte de las autoridades. “La mayoría de las instituciones en muchos de estos países no luchan contra la violencia machista y además reprimen con violencia a la sociedad civil que sí lo hace”, aseguran desde Amnistía Internacional. Por otro lado, Brasil es otro de los países latinos donde continúa el crecimiento del número de feminicidios desde el 2019, cuando aumentó un 7,2% . Su gobierno, liderado por Bolsonaro, modificó la ley para facilitar el acceso a la posesión de armas e incluyó una disposición para disminuir las sanciones penales cuando los homicidios se cometen “bajo estrés”, a pesar de que este último punto no se aprobó. La medida se hizo para frenar el narcotráfico, pero desde varias asociaciones de mujeres denuncian que fomenta el feminicidio.

El país liderado por Erdogan no es el único que practica una política que ignora o potencia la violencia machista. En el seno de Europa, Hungría y Polonia siguen la estela turca. Los polacos incluso han planteado al Tribunal Constitucional si la pertenencia al Convenio de Estambul está dentro del marco legal o lo que se propone viola las normas actuales. “Este mismo Tribunal fue el que vetó la posibilidad de abortar para los casos de malformación grave, que es el mayoritario en el país”, aclara Tellado. Por su parte, Hungría, que duplicó el número de denuncias de violencia de género durante los meses de confinamiento , cuenta con una declaración que elaboró el congreso para no ratificar el Convenio y calificó de “lloriqueos políticos” las protestas que se produjeron pidiendo la anexión al acuerdo internacional.

