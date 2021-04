La marca Cable Onda cambia a Tigo

La marca Tigo se posicionó en Panamá desde hace casi un año cuando fue lanzada como marca de la empresa y de sus servicios de telefonía móvil, y ahora termina este proceso con el lanzamiento oficial de Tigo asumiendo a la marca Cable Onda, muy conocida en el país por su trayectoria y servicio desde hace casi 40 años.

El logro de esta integración exitosa se da por los equipos donde confluyen muchas personas, departamentos, profesiones, ideas y culturas, por esto, decidimos entrevistar al mismo tiempo a dos directores de áreas que por su trabajo tienen roles diferentes pero que guardan el objetivo común de conquistar cada día al cliente de una manera amable y comprometida con el buen servicio.

Para esto, entrevistamos a Manuel García, Director Ejecutivo de Mercadeo de Tigo Panamá y Aquiles Ow Young, Director de Tigo Business.

Manuel es experto en mercadeo y Aquiles en la parte de la unidad de negocio corporativo. Juntos lideraron parte de este cambio y nos transmitieron cada uno a su manera, su experiencia.

Haber logrado la transición de Cable Onda a Tigo de manera muy amigable, es como contar una historia de éxito, ¿Cómo se vivió el proceso de unificar e integrar la marca?

Manuel:

Cuando fuimos adquiridos por Tigo, supimos que íbamos a coincidir con una sola marca, entonces decidimos hacer primero el lanzamiento de la marca Movistar a Tigo, y como precisamente la licencia de uso de la marca finalizaba en 2020 lo tuvimos que lograr en medio de la pandemia. Con Cable Onda quisimos tomarnos más tiempo, por su trayectoria de casi 40 años en el mercado y siendo una marca tan fuerte y de mucho arraigo local quisimos estudiar más el mercado para saber esa manera de hacer una transición tan aceptada como ocurrió con el cambio de Movistar a Tigo. Y que, desde lo interno, también Tigo se permeara con esa identidad de marca de tantos años.

Hoy, todos nos sentimos parte de una sola empresa. Tigo viene con muchas mejoras y en este lanzamiento con el anuncio de una gran inversión de 100 millones, precisamente para robustecer la red fija de internet, se refleja el compromiso que Tigo tiene hacia los clientes existentes. Durante la pandemia continuaron las inversiones que estaban pactadas en Panamá, y hoy la compañía sigue apostando por el crecimiento, y como lo hemos dicho en otras ocasiones es una apuesta a largo plazo y un compromiso con el país.

Hicimos una integración de tres culturas de empresas: Tigo, Movistar y Cable Onda, la empresa creció al unirnos e integrar la capacidad y la experiencia existentes en los distintos equipos. Me siento muy orgulloso porque juntos lanzamos la marca Tigo el año pasado, y ahora nos toca el segundo lanzamiento con el cambio de Cable Onda a Tigo.

Ustedes utilizan la frase ‘la autopista más grande de Panamá ¿qué hay detrás de esas palabras?

Aquiles:

Dentro de su ADN, Tigo tiene gran experiencia en la construcción de autopistas digitales en todos los países que opera y no deja por fuera a Panamá, en este proceso de integración eso nos permite conectar más personas y acercar comunidades. La inversión que Tigo ha realizado de 100 millones va muy alineada a llevar conectividad a todos los puntos del país, principalmente de banda ancha. En el caso de los servicios asociados a usos residenciales tenemos una inversión muy grande en la modernización de la plataforma que se tenía de Cable Onda y una extensión de servicios con banda ancha, fibra, y la parte móvil. Con esto generamos nuevas coberturas, si recordarán, el año pasado fuimos la primera empresa que llegó a Guna Yala con sus servicios, y eso nos permite poder decir que tenemos la mayor autopista digital en todo el país. Son muchas razones: la llegada de Tigo ha hecho que la empresa realice inversiones importantes en mejoramiento, su experiencia ha aportado una mayor calidad a todo el proceso de servicios que tenemos y nos pone en una posición privilegiada en el país por el tipo y cantidad de servicios que entregamos a clientes residenciales y Pymes.

¿Cómo es la medición de percepción de los clientes? la medición de percepción en redes sociales y ¿cómo se compaginan tecnología y mercadeo?

Manuel:

La entrada de Tigo a Panamá ha sido muy buena, la marca se ha posicionado rápidamente y hemos ganado Market Share, sobre todo con el primer cambio a Tigo de lo que solía ser Movistar. Nosotros medimos mucho el “sentimiento social” a través de las redes sociales, y ha sido muy positivo con este primer cambio. Con la campaña de expectativa que decía “Cable Onda pronto será Tigo” automáticamente se sembró en los clientes la expectativa de lo nuevo que íbamos a tener, cómo íbamos a innovar en el país, qué cosas íbamos a mejorar y sobre los nuevos canales que íbamos a ofrecer. La verdad es que no los vamos a defraudar, porque sí, venimos con una serie de servicios, lanzamientos, innovaciones y mejoras que se van a ir dando. Otro objetivo por lograr con esta campaña de expectativa es ir asociando la marca Cable Onda con TIGO. Al llevar tanto tiempo en el mercado la marca Cable Onda está en lo que llamamos en marketing el Top of Mind, que es la primera marca que se te viene a la mente cuando te preguntaban por marcas de telecomunicaciones y ese Top of Mind lo queremos trasladar hacia Tigo. Así mismo es el caso con Tigo Business nuestra submarca que ahora representa toda la unidad de negocios empresariales de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Respecto a la parte de tecnología nos pueden adelantar ¿Cuáles serían esos cambios positivos que el cliente va a ver?

Aquiles:

Entre los beneficios está la modernización tecnológica de toda nuestra red y estructura que ya viene realizándose con un incremento en la velocidad de los clientes del segmento residencial quienes lo recibirán sin costo adicional. Para hacer una movida como esta, reforzamos las redes para que pudieran manejar este incremento con nuestra calidad de servicio avalado como el primero del país en velocidad de internet y como el segundo país en Latinoamérica en velocidad de internet, según las mediciones de la compañía Ookla® que es la empresa más reconocida a nivel mundial por sus pruebas de velocidad a través de su herramienta Speedtest. Nuestra aspiración es convertirnos en el primer país con la mayor velocidad. Lo segundo es que nosotros también tenemos un proceso de remodelación de todas nuestras tiendas con altos estándares tecnológicos y un modelo muy moderno, y al mismo tiempo unificando los servicios de fijo, móvil y atención a empresas pyme bajo un solo techo.

Manuel:

En cuanto a entretenimiento, nuestro supermercado de contenidos seguirá creciendo con más plataformas de streaming, por ejemplo, hace unos meses lanzamos el servicio de Amazon Prime Video que hoy se puede conseguir a través de nosotros, siendo este el primero de muchas marcas importantes del mundo que vienen para ser parte del entretenimiento, como lo es Paramount, y otras que serán anunciadas muy pronto. Somos hoy, el proveedor de Latinoamérica con mayor cantidad de canales en HD y vamos a ser el número uno antes de que se termine este año. Vamos a seguir innovando, porque ahora la gente consume la televisión de una manera distinta. Pronto tendremos cajas que se manejan de forma muy parecida a los servicios de streaming, estamos trabajando en esa dirección.

Nuestro popular servicio Cable Onda Go pasa a ser Tigo Play muy renovando en su look and feel y en la experiencia de usuario, con formas más fáciles para encontrar la programación que las personas quieren ver y además poder llevarlo tu contenido a cualquier parte ya sea dentro o fuera de la casa.

¿Cómo fue la respuesta hacia Amazon Prime Video?

Manuel:

Muchas personas tomaron el servicio, pues una de las dificultades para muchos es no poder acceder a este tipo de servicio streaming (proveniente de otros países) porque no tienen tarjeta de crédito que Amazon y Netflix requieren. Nosotros lo incluimos en la mensualidad de una manera cómoda para el cliente. Es un segmento que está creciendo, empezamos por explicarle a la gente qué era Amazon Prime Video, con muy buenos resultados.

Aquiles:

El limitante de las tarjetas de crédito en algunos sectores y segmentos de la sociedad es una realidad y por lo tanto muchos no pueden tener acceso a una serie de servicios de este tipo, y el mundo se mueve hacia allá, al asociarlos con su cuenta residencial se les provee una alternativa muy viable a ellos.

Cuéntenos sobre la unidad de negocios de Tigo Business

Aquiles:

Tigo Business tiene varios segmentos, uno de ellos es el de las pymes, antes bajo el nombre Cable Onda Empresarial, estuvimos llegando a muchos sitios donde no existía la red expandiendo el portafolio de servicios que ahora con la fuerza de Tigo Business hemos ido mejorando e incorporando nuevos, aparte de los canales tradicionales de conectividad como son: internet y telefonía e incorporamos el servicio de nube a través de la plataforma Amazon Web Services de la que somos proveedores. Para las empresas pequeñas pensar en una nube privada que pudiera ser híbrida era muy difícil, entonces optar por una nube pública para poder tener algunas aplicaciones era mucho más viable, pues las empresas pyme en Panamá pueden ir desde un abanico de dos personas hasta empresas de 20 personas que tienen necesidades de procesamiento de información. Al mismo tiempo montamos el servicio de administración de la empresa, el cual estamos dando en línea para empresas que no pueden invertir en una plataforma de contabilidad de forma privada por lo oneroso. Son este tipo de cosas lo que nosotros apuntamos a llevarle a nuestros clientes, ir de la mano con ellos en su crecimiento y acompañarlos en ese proceso para que no sea traumático sino que puedan incluirlo dentro de sus costos operativos de una manera regular. Eso permite la interacción entre la empresa y sus clientes de forma más efectiva.

Nosotros vamos a continuar el proceso de la Semana MiPymes, que el año pasado no pudimos realizar por la pandemia, y cuya ejecución será el 19 y 20 de mayo. Queremos aportar todo ese nivel de conocimiento que año a año, y durante muchísimos años, hemos llevado a nuestros clientes en un proceso de capacitación continua y mejoramiento de sus conocimientos para el manejo de sus propias empresas.

Llega el mes de mayo y la Semana MiPymes de Tigo Business ¿Cuáles son sus usuarios típicos? ¿Cómo se comportan? y ¿qué es lo nuevo?

Manuel:

Fíjate que a la Semana MiPymes siempre han venido una gran cantidad de personas que todavía no tienen una empresa, pero que tienen la chispa emprendedora y que están en vías de abrir su empresa, entonces quieren ir a capacitarse en distintos temas, desde marketing digital, manejo de finanzas y vienen también a motivarse, porque algo que he visto en la Semana MiPymes a través de estos años es que se hace mucho networking y la gente sale, como decimos en buen panameño: pompeada, con ganas de comerse el mundo. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar casos de éxito de pymes e incluso casos de éxito durante la pandemia. Tenemos un speaker principal, Adolfo Hernandez, que es gerente global de producto de Google enfocado en pymes, y tenemos la suerte de poder tenerlo hablándole a las pymes aquí en Panamá.

También asisten personas con pymes más consolidadas con dos o tres años de existencia y que sienten que todavía están en esa fase donde llegaron a un nivel que son rentables, pero les llega la fase de crecimiento cuyo paso muchas veces no logran dar. La Semana MiPymes las toma muy en cuenta, de hecho, nosotros las dividimos en tres categorías según lo consolidadas que estén. Llama la atención que llega desde gente muy joven hasta personas de la tercera edad, con mucho empuje, e inclusive para emprender por primera vez. Es una mística muy bonita. La Semana MiPymes en estos momentos al ser virtual, nos permite llegar a mucha más gente. Antes era en un hotel y quedaba abarrotado y muchos no podían entrar. Ahora puede venir gente de todas partes.

Aquiles:

Muchas veces los expositores que tenemos son empresas que empezaron de la mano de nosotros y llegan a contar su historia, entonces no es algo teórico, sino una realidad que esas empresas han vivido de la mano de este proceso, donde nosotros aportamos algunas herramientas y ellos con su esfuerzo, sacrificio y tenacidad han logrado una mancuerna que nos ha permitido invitar a estos empresarios emprendedores a compartir esa experiencia y eso nos motiva mucho. En los últimos años hemos tenido una alianza con ADEN Business School, que nos genera una oportunidad de tener un formalismo en este proceso.

¿Qué necesitan las personas para inscribirse y participar?

Manuel:

Ganas y solo inscribirse porque es gratis, llenar un formulario y disfrutar de todas las charlas virtuales. A los interesados los invitamos a que ingresen a nuestra web www.tigo.com.pa/empresas, para que conozcan todas las novedades de Semana MiPymes 2021.

Aquiles:

Durante años llevamos la Semana MiPymes a las provincias, pero este año se unificará en un solo evento.

Manuel:

Lo bonito de esta acción es que la Semana MiPymes es como la cumbre, pero en el tema de capacitación está siempre en nuestro ADN, el año pasado hicimos los Business Webinars llegando a miles de personas, y ahora esa iniciativa se exportó a la región. A los capacitadores los escogemos en Panamá y emitimos la señal desde aquí, pero los ven en otros países apoyados por los otros operadores de Tigo en la región.

¿Cómo se conformó el equipo de mercadeo para llevar a cabo la transición de las tres marcas hacia Tigo?

Aquiles:

Ha habido un proceso de integración muy transparente de las tres empresas, incluso nos han aportado de las Tigo de otros países. Estos procesos de fusión y compra a veces son muy complejos pero para nosotros fue muy enriquecedor.

Manuel:

Estamos digitalizando más la empresa, vemos el futuro digital, como han crecido tanto los canales de atención estamos ofreciendo un servicio de WhatsApp que antes solo lo teníamos para nuestros clientes de móvil, pero ahora también disponible en el servicio fijo y con el cual vamos a poder atender las 24 horas los 7 días de la semana. Estamos unificando nuestra web en una sola tigo.com.pa y muy pronto en Mi Tigo App los servicios móviles y fijos en un solo app de autogestión.

Aquiles:

Todo se resume en que queremos reforzar nuestro compromiso por cerrar la brecha digital, tener autopistas digitales en comunidades que jamás tuvieron un servicio de internet ni tecnológico de ningún tipo, ni con ningún operador en el país y que con nosotros pudieron recibir su primera señal, esto son momentos emotivos que como parte de esta empresa nos ha llevado a impactar más de 140 comunidades con 300 mil personas y con nuestra Responsabilidad Social Empresarial que compartimos como parte de este proceso de transición de Cable Onda a Tigo.

Para despedir esta charla, por favor cuéntenos ¿Cuál es la serie de Amazon Prime Video que les gustó y recomiendan

Manuel:

Me encantó en Amazon Prime la serie The Boys, cuyos héroes son como los seres humanos con cosas buenas y malas, con poder, pero más como unos antihéroes que no siempre obran por el bien, estamos esperando la tercera temporada.

Aquiles:

Amazon Prime es muy entretenido, pero voy a recomendar un libro que encontré en círculos literarios locales, se llama Dzarcon, es de ciencia ficción, muy bueno, que no fue fácil conseguirlo porque fue un tiraje corto, escrito por la panameña Giannella Villareal. Es una historia relacionada a una confederación de planetas donde compaginan varias culturas.