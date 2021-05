La mano dura Raúl González con los jugadores del Castilla: prohibidos los lujos y respeto extremo a los árbitros

Raúl González está dando pasos agigantados en su carrera como entrenador, desde la base. El legendario exdelantero se ha ganado los elogios unánimes, no sólo por el buen hacer del Real Madrid Castilla, del que ya han salido varios jugadores para un primer equipo arrasado por las lesiones (Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Víctor Chust…), sino por el estilo que tiene en la gestión del vestuario.

Raúl es un entrenador de mano dura. Así lo ha dejado claro en el filial blanco, un equipo con muchas estrellas en potencia con todos los peligros que conlleva. El técnico madrileño es muy consciente de lo que importa la cantera en el club y por eso ha usado su propia experiencia para evitar que los chavales que tiene a su cargo se vengan arriba y pierdan la cabeza.

La disciplina es férrea. Raúl no permite ostentaciones de ningún tipo entre los suyos y les exige llevar una humildad extrema. Según cuenta AS, eso llega a muchos ámbitos: por ejemplo, los futbolistas del Real Madrid Castilla no tienen permitido llevar grandes auriculares, que muchas veces superan incluso el salario mínimo interprofesional, bolsos y neceseres innecesariamente caros o joyas. Los coches de alta gama también son vistos con malos ojos por el entrenador.

El objetivo es doble. Por un lado no quiere que caigan en la complacencia de que, por ser jugadores del Madrid, se crean superiores y dejen de trabajar. Por otro, les protege de las críticas y piques de los rivales, muchos de ellos jugadores no profesionales de Segunda B cuyos sueldos no llegan ni a la mitad de chavales de apenas 18 o 19 años.

Esa humildad se lleva también a lo deportivo: después de cada partido exige que vayan a saludar al árbitro y agradecerle su labor, además de dar la enhorabuena por el partido jugado a los rivales. Recientemente tuvo una fuerte bronca con dos de sus futbolistas que se negaron a saludar en el partido con el Navalcarnero.

Está claro que Raúl bebe de la filosofía de Vicente del Bosque, que no es tan distinta a la que él mismo vivió cuando estuvo bajo las órdenes del salmantino en la cantera blanca. El exdelantero cuenta con el apoyo total del club, muy satisfechos por lo que está consiguiendo, y le ven como una alternativa más que aceptable si Zidane no sigue: hay voces que piden que ni siquiera se espere a que el francés se vaya, sino que se apueste directamente por Raúl.

Su futuro será cuestión de debate en breve, en cuanto acaben las eliminatorias para el ascenso a Segunda, donde se las verán con la potente UD Ibiza.





