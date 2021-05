La mánager de Rosalía dice que el tercer álbum de la catalana no llegará en 2021 y los fans creen que les toma el pelo

Ahora, Rebeca León, mánager de la artista, se ha pronunciado con respecto al lanzamiento del esperado nuevo disco de la cantante. En una conversación con Billborad Latin, la representante ha asegurado que este año llegarán nuevos temas, pero no el álbum del que se habló hace algunos meses . Unas palabras que no han gustado nada a los fans.

Desde de La Noche de Anoche, Rosalía se ha mantenido en silencio y no hemos podido disfrutar de nuevos temas de la catalana. El lanzamiento del tema junto a Bad Bunny tuvo lugar el pasado 14 de febrero de 2021 y, desde entonces, sus fans no han dejado de pedir nuevo contenido de la cantante .

