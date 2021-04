La mamá del niño abandonado en la frontera narra su liberación de sus supuestos captores | Noticias Univision Inmigración

“Yo venía con un grupo y me dejaron botado y no sé dónde están”, le dijo el menor al agente de la Patrulla Fronteriza que lo encontró.

“Por lo que me dijeron me van a dar el asilo”, aseguró en la entrevista a través de una videollamada.

“Me dijeron que no les convenía tenerme ahí, que me dejarían en otro lugar. Me dejaron en una parte sola, abandonada”. Aseguró que sus presuntos secuestradores la dejaron en un punto fronterizo, por lo que trató de pedir ayuda.

You May Also Like