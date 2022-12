La ‘maldicin’ del Baln de Oro del Mundial que persigue a Messi y Mbapp

El galardn en el 2002 gener polmica. Oliver Khan fue el ganador gracias a sus atajadas decisivas durante todo el torneo . Sin embargo, fue Ronaldo quien brill en la final con un doblete y uno de los goles llegando tras un fallo del alemn. An as, el jugador del Bayern Munich en ese entonces aument an ms su leyenda.

El Baln de Oro del Mundial premia al mejor jugador del torneo. En Qatar 2022 , hay varios futbolistas que optan al premio, entre ellos Lionel Messi, Kylian Mbapp y Antoine Griezmann . Sin embargo, hay un precedente en las ltimas Copas del Mundo que no favorece al campen del mundo. Despus de la final, el ganador espera romper con la particular sequa que se da desde Francia 1998 .

You May Also Like