Más allá de los casi 100.000 likes que atesora las imágenes, la actriz de 66 años ha recibido multitud de comentarios de amistades grandes, como Lidia San José, con quien ha trabajado en A las 11 en casa o Paquita Salas: “Siempre me parte el corazón leerte, y a la vez me llena de orgullo saber que estás transformando ese dolor en una organización para ayudar a la investigación de esa terrible enfermedad”.

“Conseguiste que te admitieran encerrándote en tu habitación, estudiando sin parar durante más de un año. Pero lo que más te gustaba era que tus padres se sintieran orgullosos de ti”, rememora Ana Obregón, cuyos sentimientos no es capaz de reprimir. “Y lo estamos, Aless. Me siento la madre más orgullosa del mundo. Y la más triste…”, finaliza junto a su eviterno hashtag #alessforever.

En mitad de una renacida guerra entre ella y Antonia Dell’Atte que viene desde muy atrás, Ana Obregón no deja de pensar ni un instante en su hijo, Álex Lequio, de quien este jueves, 13 de mayo, se cumple el primer aniversario de su fallecimiento. Quizá por eso la actriz y productora está mucho más sensible a las efemérides que se van sucediendo y que le recuerdan cualquiera tiempo pasado (que fue mejor, y eso a ella no le cabe duda).

You May Also Like