“La madre del Blues” se estrena hoy en Netflix y promete ser un éxito

La Rainey de Davis es, efectivamente, mandona, no precisamente simpática y atropelladora, un modo de defenderse del mundo dominado por los blancos, claro, que le permitió m0rir de un infarto y no de tristeza, adicción, un corazón e hígado estragados y con la policía persiguiéndola hasta su lecho de mu*rte, como Holiday.

Por lo que muestra la película, y las referencias confirman, Rainey habría sido la contracara de Billie Holiday, mientras que esta última las pasó verdaderamente mal por su condición de mujer de color, Rainey (interpretada por Viola Davis, triple nominada y ganadora del Oscar a Mejor Actriz Secundaria por la aquí inédita Fences y firme candidata para este año) no tiene problema en llegar a una grabación a la hora que se le ocurre o pasearse del brazo de una amante a la que le lleva varios años, en un restorán en el que no brilla nadie de su raza.

