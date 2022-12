La madre de Pelé, de 100 años, aún no sabe que su hijo ha muerto

“Ella abre los ojos cuando menciono su nombre y digo: ‘Vamos a orar por él’ , pero en realidad no es consciente de lo que estoy diciendo”, reveló Maria Lucia do Nascimento en sus declaraciones.

La hermana de Pelé explicó así los hechos: “Hablamos, pero ella no conoce la situación. Ella está en su propio mundo “, dijo en declaraciones a la prensa local recogidas por The Sun.

You May Also Like