‘La Luz del Mundo’ no mató a nadie en Alto Terrón, ahora hasta le hacen bullying

Desde el domingo 12 de enero de 2020 quedó en la palestra pública el nombre de la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “La Luz del Mundo”, luego de conocerse de los actos atroces que se registraron en la comunidad Alto Terrón, comarca Ngäbe Buglé.

Los primeros reportes indicaban de personas que fueron quemadas en la boca y presentaban múltiples golpes al participar de un presunto rito. Además, había unos 15 heridos y privados de libertad por la misma secta religiosa con la intención de exorcisarlos.

Posteriormente se conoció que fueron siete víctimas, cinco de ellos eran de una misma familia, una mujer embarazada y otro menor de edad. Hasta este 17 de enero de 2020 se reportan que fue el abuelo, quien fungía como pastor el que mató a su hija (embarazada) y siete nietos por no vomitar demonios.

No han mentido y se mantienen en su versión inicial

48 horas después de las múltiples noticias que se reportaban en los medios de comunicación local, la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “La Luz del Mundo” emitió un comunicado firmado por el ministro de Comunición Social en Panamá, Moisés Asención.

día a día conversó con este líder religioso y expresó que “Nosotros no somos parte de ese grupo religioso. Nada tenemos que ver con esa agrupación”.

‘Nos quieren involucrar en algo de lo que no hemos hecho’

En vista de que han sido señalados directamente, no descartan proceder legamente ante tales acusaciones. “Viendo la situación que nos vinculan algunos medios y nos quieren involucrar, entonces tendremos que actuar legalmente. Los abogados de la iglesia podrían analizarlo”.

Asención recuerda fue el cacique local, Evangelisto Santos, quien a través de un medio escrito lo vincula esta masacre. No obstante, recalca que el Ministerio de Seguridad de Panamá corrigió el nombre, pero en los diferentes despachos informativos los siguen mencionando como los responsables.

Esto ha ocasionado que los miembros de esta iglesia, sean objetivo de bullying y motivos de muchos señalamientos despectivos en las calles sobre el culto que profesan.

En la cuenta de Twitter del Ministerio de Seguridad de Panamá se indica que la secta se denomina “La nueva Luz de Dios“, publicado el pasado 15 de enero de 2020.

Unidades policiales en conjunto con el @PGN_PANAMA, rescatan a 15 personas que estaban privadas de libertad por pastores de la secta “La nueva Luz de Dios”. En la operación se dio con la captura de 10 miembros de la secta que realizaba sus actos en la Comarca Ngäbe Buglé. pic.twitter.com/DS7tATS7Hw— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) January 15, 2020

¿Esta secta es nueva en el país?

Frente a esta pregunta, Asención relató que la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “La Luz del Mundo” tiene presencia en todo el país. Actualmente tienen más de 40 iglesias funcionando con una membresía de más de 10 mil personas.

Al cuestionarle sobre el líder principal de esta congregación en Panamá, reiteró que tienen pastores jurisdiccionales y distritales.

Por otro lado, se hizo hincapié en que no son una iglesia que surgió de la nada, ya que tienen 30 años de estar presentes en la geografía nacional y cuentan con una personería jurídica que se mantiene actualizada dentro del orden legal.

¿Creen o practican ustedes el exorcismo?



Este medio pudo conocer que los miembros de “La Luz del Mundo” actualmente se encuentra orando por todos los lesionados, difuntos y familares, víctimas de estos violentos actos.

Son solidarios, puesto que dentro de su organización hay miembros y líderes que son de la etnia ngäbe buglé, pero aclararon que no tienen presencia en el poblado de Alto Terrón de Santa Catalina.

“Nos sorprende y nos duele eso que pasó en esta comunidad, pues predicamos un Cristo de amor. No vamos a quedar como mentirosos. No tenemos presencia en ese lugar y no practicamos el exorcismo. Creemos en una conversión, como dijo Cristo, con ayuno y oración, no con golpes ni violencia, eso que se hizo es inhumano. Nuestros miembros saben que ese tipo de actos no los hacemos”, concluyó Asención.