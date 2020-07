La lucha por el título 2019-20, paso a paso

Se disputa el 18 de diciembre el clásico aplazado en el Camp Nou. No se rompe la igualdad. 0-0 tras un partido en el que el Real Madrid fue mejor y acabó enfadado al entender que no se habían decretado dos penaltis a Raphael Varane.

La derrota del Barcelona ante el Levante (3-1) no le impide seguir líder, pero se comprime la cabeza. El Real Madrid cede tablas ante el Betis en el Santiago Bernabéu y no se sitúa primero por la diferencia de goles, la Real Sociedad emerge al derrotar al Granada a domicilio con dos tantos de Portu, y Sevilla y Atlético igualan a uno en el Ramón Sánchez Pizjuán.

