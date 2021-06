La lucha de una joven burguesa por formarse en la convulsa Barcelona de principios del siglo XX

Sin embargo, Girona sabe que “es su primera novela y soy humilde”. “ Escribo para pasármelo bien y hacer que se lo pasen bien quienes me leen” , confiesa, “entretener y transportar al lector al pasado, con eso me conformo”.

No me llames loca ROCA EDITORIAL

“Julia, mi protagonista, no es una feminista como entendemos hoy, no es una activista, pero a partir de tener la oportunidad de formarse toma conciencia y aplica el sentido común. Es feminista porque quiere vivir de acuerdo con su sentido común sin que nadie le diga qué tiene que hacer”, explica el exdirector de la Cadena SER en Cataluña. Sentido común que para el autor es la llave para solucionar casi todos los problemas, aunque parece que “actualmente hay muy poco”.

“Las circunstancias de la España de principios del siglo XX no eran tan diferentes a las de ahora: se vivía una restauración borbónica, con dos reyes, como ahora; había turnismo político; surgían nuevos partidos; los regionalistas ayudaban al sistema cuando este peligraba; había una crisis del sistema territorial… Todo muy parecido”. El análisis lo hace Josep María Girona (Alcover, Tarragona, 1959) periodista de larga trayectoria profesional, al hablar de su debut literario, No me llames loca (Roca Editorial, 2021).

