La lucha de los niños con síndrome de Angelman para tener una vida feliz

“Hay mucha falta de formación e información , e incluso tengo que formar más al mundo que a mi hija sobre el mundo, con lo que este es un camino complicado en el que se me ha dado el caso de terapeutas que no conocen las terapias que necesita mi hija, de modo que hay colegios que están adaptados para niños como ella, pero son los menos”, explica.

Carla no deja de jugar durante la entrevista, soltando las pocas palabras que, de momento, puede pronunciar, y el próximo septiembre se enfrentará a toda un reválida en su vida, cuando comience a ir al colegio y se enfrente a un sistema educativo que no siempre está preparado para trabajar con normalidad con niños con necesidades especiales.

Cuando Carla no había cumplido un año, sus padres, Domingo y Rebeca, comenzaron a notar que algo no iba bien en el desarrollo de la niña, pero no se imaginaban que iban a tardar más de un año en ponerle nombre a lo que le pasaba a la hija: síndrome de Angelman .

