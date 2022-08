La lucha contra el alzhéimer: ¿Dónde estamos ahora?

“Al final, necesitamos herramientas de detección que sean escalables, no invasivas y, ciertamente, que sean rentables para los pacientes y sus familias”, dijo Edelmayer. “Un análisis de sangre realmente es el santo grial si podemos llegar allí. Todavía no hemos llegado, pero nos estamos acercando. Pregúntame en otros dos años”.

Pero no es un hecho. Algunas personas con APOE ε4 no desarrollan la enfermedad de alzhéimer, mientras que otras sin el gen pueden encontrarse con los signos distintivos de ovillos tau y placas de beta amiloide.

“Hay un dicho: una vez que has visto a una persona con alzhéimer, has visto a una persona con alzhéimer”, dijo el Dr. Richard Isaacson, director de la Clínica de Prevención del Alzheimer en el Centro para la Salud Cerebral de la Facultad de Medicina Schmidt de la Florida Atlantic University.

