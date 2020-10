La lluvia deja sin debutar a Mick Schumacher en Fórmula 1

La normativa de la Fórmula 1 es estricta en cuanto a la visibilidad, que afecta no tanto a los pilotos y los monoplazas (que también), sino más al helicóptero médico . En caso de que este no pueda despegar y aterrizar con seguridad en el hospital designado (en este caso, el de Coblenza), no se podrá disputar la sesión en cuestión, bien sean unos libres, una clasificación o una carrera.

