La llorona del 19 de diciembre de 2022

Ya no son los venezolanos los que más están pasando por el Darién, porque más de 5 mil ecuatorianos han llegado este mes a Panamá en condición de migrantes irregulares. Hay que prestarle atención a esto, no vaya a ser que esto se ponga igual que en octubre. En total, 240 mil 142 migrantes irregulares han entrado al país este año, cifra récord.

Alguien me envió esto: “Mensaje a Copa: con toda la ayuda que ha recibido tiene un avión bien runcho en la ruta directa Panamá-Washington-Dulles, la sección de primera clase se parece al bus 33, de Panamá David, no sean duros, aflojen el codo”.

Es el cuarto jefe de la FIU que renuncia desde 2021. Medios alemanes reportan que la FIU está sentada en más de 100 mil reportes sospechosos sin procesar desde 2020. Schulte habría mentido al parlamento alemán en febrero de este año al decir que no había atrasos. Estos son los europeos que señalan a Panamá y no se ven el rabo de paja. Hipócritas.

You May Also Like