La llorona del 19 de abril de 2021

REFORMULACIÓN DEL DIÁLOGO

Parece que entra la OIT en escena para llegar a acuerdos en diálogo por la Caja de Seguro Social. Desde hace varias semanas, la gente del Conato y Conep han estado] llegando a acuerdos y uno de ellos era la intervención de la OIT. ¡Cara…mbola!

POR LA GOMITA

A principio de año empezaron varios, pero en el camino quedaron Torres y Sucre, disputándose la presidencia de la Asamblea. Me dicen que Sucre tiene la mayor probabilidad de lograr alzarse con la victoria. ¡Ajoooo!

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Hoy hay una conferencia de prensa en la Presidencia, donde darán a conocer los acuerdos entre el GobierNito y el sector privado para la recuperación económica del país. ¡Vea pues!

VACUNADOS

Dice que ya más de once mil docentes han sido vacunados contra el bichito endemonia’o. La vaina para el regreso a clases a partir del segundo trimestre va, porque va. ¡Santo!

VACUNAS

Ya que hablamos de vacunados, desde mañana van a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Ya me apunté, no vayan a decirme que se acabó, porque veo a mucha gente interesada. ¡Mi madre!

ESTRAGOS

Caídas de árboles, potabilizadoras dañadas y por lo menos 143 viviendas afectadas, es el resultado del mal tiempo en Bocas del Toro y Chiriquí. Parece que el año viene fuerte. ¡Chanfle!

CÁNCER O SIDA

Dice alguien que en Perú la segunda vuelta tienen que escoger entre cáncer o sida. Que los que decían ser mejorcitos se quedaron en la gatera y ahora la vaina está crudita. ¡Santa Bárbara bendita!

SELECCIÓN

Y como era de esperarse, ya el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa tomó partido y pide a los peruanos votar a la Keiko, porque con el otro, ni a la esquina. Dice que la Keiko es “el mal menor”. ¡Ataja!

PATRIA ES PATRIA

Panameños residentes en New York hicieron llegar a la Caja del Seguro Social una donación que incluía una gran cantidad de insumos de bioseguridad para uso del personal de primera línea. Esta donación se envió por medio de la alcaldía de Colón. Fue a CSS de Colón y recibió el doctor Adriano Ferro, director médico.

MANZANITA

Hoy arranca la audiencia preliminar por el caso de la manzanita azul. Dice que siete de los involucrados enviaron escritos para acogerse a la audiencia alterna programada del 5 al 25 de agosto.

INCÓGNITA

Me mandaron esto: “El No 15337 será muy famoso pronto. No porque sea una cábala para el sorteo extraordinario, sino porque apareció como registro en una licitación de pruebas, pero ahora no aparece en los entes controladores. ¿Se habrá perdido en el Triángulo de las Bermudas?”. ¡Santa cachimba!

NUEVOS MAGISTRADOS

Y ayer Nito designó a los abogados Martín Wilson Chen y Luis Murillo Mariscal como nuevos magistrados principales del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, en reemplazo de Floripondio y Salvavidas.