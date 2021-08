La llorona del 1 de agosto de 2021

ESTAR ENAMORADO ES…

Alguien me mandó esta pregunta: ¿Cuál ex presidente de la República está enamorado y la novia es la hermana de un ex ministro de Estado? ¡Cara…mbola!

SE FUE

El que no resistió y partió al más allá fue el Triple D, Daniel delgado Diamante, quien hasta la fecha era el secretario general de la Caja de Seguro Social. Ex ministro de Estado y ex secretario de la Cancillería, fue un militar con una larga vida pública. Paz a su alma!

DE LA RED

Varela en twiter: “Ningún Gobierno ha hecho por Colón lo que hicimos en 5 años: 5,500 viviendas, un nuevo Paseo Marino, nuevas calles, un nuevo Mercado Público, Gobernación, Parques, Sistema de Aguas Pluviales y Residuales entre otros proyectos, con una inversión de cerca de $1,000 millones”.

DE LA RED II

Hassan Abdala le respondió: “No quería opinar pero lo haré y con mucho respeto… Entonces te invito el día y la hora que quieras a caminar conmigo las 16 calles a ver si te reciben con redoblantes, bombos y platillos… Yo acepto que a mi me abucheeeen!”. ¡Ay padre!

REVOCH

El que echó revoch con el anteproyecto que buscaba mandar a la casa al que llegaba a edad de jubilación para darle paso a los jóvenes, fue el diputado Carles. “Esta mañana he decidido retirar la iniciativa de Ley que establece el retiro del sector público de aquellos que adquieran su condición de jubilado, considero que no es el momento”. ¡El plomo ahueva!

PESTE DESCONOCIDA

En Cuba se han muerto seis altos oficiales. Nadie sabe qué está pasando, ni desde la cúpula del régimen tampoco sueltan prenda. Al que sí deben tener bien resgauardadito es a Raúl, porque como va la vaina, esa peste desconocida se lo puede llevar. ¡Cara…mbola!

DOS POR UNO

Por la TipiK, el profe Cabrera, Flor y un número plural de los que laboraban en Radio Panamá llevan una semana con su noticiero al aire. En Radio Panamá se estrenan Alexandra, Mirna y Abdiel Antonio. Bueno, después de haber perdido un noticiero, ahora tenemos dos. ¡Joder tío!

CARAMELO ENVENENADO

De Mingo Torres: “El subsidio electoral en la práctica ha sido un regalo envenenado para los partidos políticos. Cuando se tienen 4, 6, 10,12 millones de dólares de subsidio surgen peleas internas infernales, y de eso no se escapa ningún partido político. El actual subsidio debe disminuir un 50%”. ¡Ataja!

DE MAL A PEOR

Potuga de Parita, una comunidad con innumerable manantiales de agua, tenia un acueducto que funcionaba bastante bien. En el gobierno de Cachaza le metieron un melón 200 mil dólares para modernizarlo y el resultado es que Potuga ahora no tiene agua potable. ¿Y esa vaina?

DE MAL A PEOR II

Los residentes se preguntan: ¿Qué fue lo que hicieron con esa plata? La empresa Camit, S.A. que construyó el acueducto, se dio a la quiebra; Conades anuló el contrato y tiene fondos retenidos por 200 mil dólares. Dice que los potugueños se van a tirar a la calle, ya que es hora de solucionar ese problema. ¡Mi madre!

VACUNATÓN

Dice Nito que en la primera semana de agosto va a vacunar medio millón de personas. Que la llegada de vacunas al por mayor, permite que las enfermeras tracen un sistema más expedito de la puyadera. ¡Santa cachimba!