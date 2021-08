La literatura indígena de Panamá

Maninaindi R.R.G. Nació en Ustupu, Guna Yala, en 1994. Es licenciado en psicología por la Universidad de Panamá. Sus primeros vínculos con el arte se establecieron en la producción de la película Burwa Di Ebo. Años más tarde, asistió al taller poético de la Alcaldía de Panamá y al Programa de Formación de Escritores del Ministerio de Cultura, en el género poesía. Sus poemas aparecen en la Antología de poetas kunas (2015) y en 26 lágrimas de luz, antología de taller (PROFE, 2018). En su Demonios en mi desierto (editorial El duende gramático), el poeta dice: “ En este desierto / no hay una sola gota de ti / no hay nubes de ti cargadas / hay sequía / y el eco de tu sombra me seca”.

