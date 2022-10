La Línea Wagner, la vieja táctica de guerra que Rusia pretende reciclar para frenar el avance ucraniano

“Los mapas rusos muestran que la extensión de la Línea Wagner propuesta por Prigozhin defendería la frontera entre el óblast de Belgorod y los óblast ucranianos de Sumy, Kharkiv y Luhansk, pero, en particular, no cubriría el norte del óblast de Luhansk hasta la línea de contacto, lo que entra en contradicción con las promesas del Kremlin de defender todo Luhansk “, escriben seis analistas del ISW en un documento del pasado 22 de octubre.

Pero los planes del grupo Wagner despiertan discrepancias en el bando ruso , no tanto por su concepto como por su alcance. Yevgeny Prigozhin, uno de los financiadores de la empresa, ha sido quien ha hecho público los planes de la Línea Wagner. Y eso no ha gustado a todos en el Kremlin.

