La limpia que prepara Joan Laporta en el Barça tiene nombres y apellidos

Queda claro que el trueque Pjanic-Arthur fue más por ingeniería financiera que por motivos deportivos. El bosnio no quiere seguir –apenas ha tenido minutos– y su alta ficha es un problema para el Barça. Eso sí, no es un jugador tan veterano (tiene 31 años) y su cartel en Europa es bueno.

El fichaje más caro de la historia del Barça y uno de los negocios más ruinosos de la entidad. Empezó teniendo protagonismo con Koeman, esta campaña, mostrando algunos destellos de su gran calidad pero lejos del jugador decisivo que se vio en Liverpool. Sin embargo, una lesión a finales de 2020 frenó su progresión y desde entonces no ha vuelto a jugar. Laporta tiene muy claro que darle salida es una prioridad para librarse de su altísima ficha, pero no será sencillo venderle. No al menos sacando una cantidad interesante, algo muy necesario para la entidad culé.

Su salida depende de qué pase con Messi . Si el argentino se va, el galo se quedará y lo hará con galones, pues su temporada no ha sido mala, ha ido de menos a más y sin Leo al lado ganará en jerarquía. Si se queda, el club está dispuesto a negociar si llega una alta oferta. Es, probablemente, el jugador con más valor de mercado de entre los considerados no imprescindibles.

