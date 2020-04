La liga se someterá a estudios de anticuerpos para entender el Coronavirus

Esta tarde, medios de la MLB confirmaron que la liga se someterá a un estudio de anticuerpos para de esta manera entender más la propagación del Coronavirus, pandemia que ha llevado a suspender el baseball de manera indefinida.

Esta tarde Jeff Pasan, especialista deportivo, dio la noticia de que más de 10,000 pruebas se estarán realizando en los siguientes días, con la finalidad de entender de mejor manera cómo es que el Coronavirus se propaga y poder tomar medidas más específicas para evitar su contagio.

