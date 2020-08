La Liga se posiciona a favor del Barcelona y le da la espalda a Messi

LaLiga, en cuya sede hay depositada una copia del contrato del crack, afirma que éste es muy claro en sus condiciones y que Messi solo puede romperlo abonando los 700 millones de euros establecidos en la cláusula de rescisión… Y, más aún, advierte que no le concederá la baja federativa en favor de otro club si no abona dicha cantidad o, aunque eso no lo especifica en la nota, llega a un acuerdo con el Barça.

2- En cumplimiento de la norma aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efecturará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula.

En su comunicado, el organismo presidido por Javier Tebas asegura que si Messi no abona la cláusula en su totalidad LaLiga no le facilitará la baja federativa, lo que supone un nuevo, y trascendental, dato a tener en cuenta.

