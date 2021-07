“La Liga no se puede permitir que Messi se fuera este año”

Ángel Torres explicó la importancia de mantener a Messi en términos económicos: “Espero que LaLiga sea un poco sensible este año después del año tan malo del fútbol español, que hemos perdido mil millones “. El encargado de gestionar las arcas del club del sur de Madrid ha ahondado en la necesidad de mantener a las estrellas. “Hago lo que haga falta porque futbolistas como Messi o Cristiano no se vayan nunca” .

