La Liga Espaola: Barcelona vs Athletic de Bilbao: resumen, resultado y goles del partido de la jornada 31 de LaLiga

Muchas gracias por seguir el directo del partido entre Barcelona y Athletic. Los culs se mantienen con vida en al lucha por alcanzar el ttulo de LaLiga.

90 +5′ | Barcelona 1-0 Athletic | SE ACAB! El Barcelona se mantiene con vida, tras vencer por la mnima al Atlhetic. El gol fue de Rakitic.

90′ | Barcelona 1-0 Athletic | Se aaden cinco minutos, mientras Rakitic recibe una tarjeta amarilla.

89′ | Barcelona 1-0 Athletic | QU JUGADA! Ansu Fati hace una gran maniobra y sirve para Messi que mete un fierrazo que se va a tiro de esquina.

85′ | Barcelona 1-0 Athletic | Se va Luis Surez y Martin Braithwaite tendr minutos esta noche…

83′ | Barcelona 1-0 Athletic | As fue el gol de Rakitic que rompi el cero en el Camp Nou. Los culs siguen vivos en la lucha…

