La Liga española atraerá a Amazon y otros con nueva licitación

La Liga introducirá un paquete de una o dos semanas de partidos como el acuerdo de 20 partidos que compró Amazon.com Inc. en el Reino Unido, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque el plan es confidencial. La licitación introducirá una serie de nuevos paquetes diseñados para permitir que nuevas emisoras ingresen al mercado español, que actualmente está valorado en 1.140 millones de euros (US$1.400 millones), señaló la fuente. El presidente de La Liga, Javier Tebas, insinuó previamente que el proceso sería perturbador.

