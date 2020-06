La Liga anuncia “acciones penales” contra el espontáneo del Mallorca-Barça

AFP • 14 Jun 2020 – 12:08 PM

La liga española anunció este domingo “acciones penales” por la irrupción el sábado de un espontáneo en pleno partido a puerta cerrada entre el Mallorca y el Barcelona.

“LaLiga va a interponer las acciones penales correspondientes por considerar que los hechos son constitutivos de delito”, afirmó el campeonato español en un comunicado, tras la acción ocurrida en un partido cerrado al público y con estrictas medidas de seguridad sanitarias por el covid-19.

Durante el partido que ganó el Barcelona 4-0 al Mallorca en el estadio de Son Moix, un espontáneo, sin mascarillas ni ningún tipo de protección sanitaria, saltó al campo interrumpiendo el encuentro.

El joven, vestido con una camiseta de la selección argentina con el número 10 de Leo Messi, intentó hacerse un foto con Jordi Alba, antes de ser perseguido y expulsado por la seguridad del estadio.

El espontáneo entró al campo sin mascarilla ni ningún tipo de protección.

“Mi sueño es tener una foto con Messi o llegar a conocerlo. Yo he ido a por Messi, he visto que estaba Jordi Alba primero, le pedí la foto, fui corriendo a por Messi y con el virus se ve con no se la quería hacer”, dijo el joven espontáneo a la radio Cadena Cope.

“Saqué una foto así, no se veía muy bien, pero la policía me lo ha hecho eliminar todo”, añadió el joven, que no quiso dar su nombre y que había entrado al estadio saltando una valla.

El joven, que fue identificado por la policía, añadió que seguramente le llegaría una multa.

Para LaLiga, el joven entró al campo “incumpliendo los protocolos establecidos en la legislación sanitaria vigente y desobedeciendo las órdenes del personal de seguridad privada”.

“Además LaLiga quiere manifestar su condena absoluta a este tipo de conductas que ponen en riesgo la salud de los demás y la integridad de la competición”, concluyó el comunicado del campeonato español.