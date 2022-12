“La libertad de prensa no es un juguete”: la ONU y la UE muestran su preocupación por la suspensión en Twitter de las cuentas de varios periodistas

Un portavoz de The New York Times (NYT) calificó las suspensiones de “cuestionables y desafortunadas” y dijo que ni el periódico ni el reportero Ryan Mac recibieron ninguna explicación sobre la medida.

Musk no ha hecho comentarios directos sobre las suspensiones, pero tuiteó que “criticarme todo el día está bien, pero engañar sobre mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia no “.

El feed de Twitter que comenzó todo estaba recopilando datos de vuelos disponibles públicamente. No es muy decente, quizás, pero no es ilegal.La furia de Musk se ha extendido a los periodistas que, según él, también compartieron su ubicación.Pero este es un enfoque fundamentalmente defectuoso de la moderación. Apuesto que muchos de nosotros desearíamos poder suspender o prohibir las cuentas de redes sociales que publican contenido que no nos gusta.No es la primera vez que Elon Musk adopta un enfoque muy personal para la moderación de contenido. Se negó a permitir que el teórico de la conspiración de Infowars, Alex Jones, volviera a Twitter porque había usado la muerte de niños para avanzar en su carrera. Mencionó la pérdida de su propio hijo, Alexander, de 10 semanas.También ha suspendido cuentas que se hicieron pasar por él.Fundamentalmente, Elon Musk ha derribado su tan cacareado compromiso con la “libertad de expresión”. Parece ser que el mensaje es, más bien, libertad de expresión siempre y cuando no le moleste personalmente