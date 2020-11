“La libertad de expresión tiene sus carencias”

A: El público nota cuando uno de nosotros no está bien. Por ejemplo, cuando el Barça pierde, nuestro bajista toca enfadado. Pero actuar no solo es una terapia para el público, ya que para nosotros también lo es. Sales y te retroalimentas.

R: Lo primero de todo es que nos sentimos muy privilegiados de poder vivir de esto. Estamos agradecidos con nuestro trabajo y nuestra vida. Y lo segundo es que, cuando actuamos, a mí se me quitan todos los males, la fiebre, las movidas. Es una sensación muy especial. El día que deje de sentirla, abandonaré los escenarios. Actuar con una falsa energía se transmite al público. Y eso no mola.

A: Hablábamos con Rozalén de que en su último disco toca temas potentes como la Guerra Civil. Cuando tratas estos puntos, empiezas a recibir muchas críticas. Realmente, no se te respeta. Hay cosas de las que no se puede hablar abiertamente a través de las canciones, pero nuestro deber como artistas es hacerlo.

A: La voz femenina llega a notas que la voz masculina no alcanza. El timbre es distinto. No sé por qué, pero las voces de las mujeres quedan genial en La Pegatina. Y tampoco vemos muchas voces femeninas haciendo música como la nuestra. Se crea algo novedoso, una mezcla que nos flipa.

