La leyenda viva Laia Palau insinúa su adiós a la selección tras la eliminación de España en los Juegos Olímpicos

La eliminación de la selección española de baloncesto en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio podría haber significado el final de una carrera legendaria con el combinado nacional, la de Laia Palau. La jugadora no quiso protagonismo tras la derrota de España contra Francia, pero sus palabras no dejan lugar a dudas.





“Hoy es un día que yo sé lo que va a pasar y lo sabemos todos pero no quiero que se hable de esto hoy, anunciaré lo que tengo que anunciar en otro momento porque hoy me va a explotar la cabeza de las emociones, hoy es un día para estar con mi gente, con el equipo mis compañeras, vamos a pasar esto más allá de si sigo jugando o no sigo jugando, y a pasarlo juntas”, comentó Palau tras el encuentro contra las galas.

“Es un día triste para nosotras porque ha sido un verano cruel, hemos perdido en los cuartos de final, en un partido contra un equipo que sabemos que nos ha ganado muchas veces pero le hemos ganado pocas pero importantes, y no ha sido ese día“, añadió la jugadora de la selección.





El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, habló con claridad sobre el futuro de Laia Palau, dando por sentado que no volverá a vestir el uniforme de la selección española. “La figura de Laia es eterna, ejemplifica el resurgir ambicioso del baloncesto femenino y también una de las que representa esa subida de calidad, de ambición de visibilidad de baloncesto femenino“, declaró Garbajosa.

“La vamos a echar de menos, me da pena que no se haya podido ir como se merece, no como nos gustaría que también, pero el deporte es así, los finales de Hollywood existen en Hollywood”, dijo el mandamás de la FEB.

El palmarés internacional de Laia Palau la convierte en una de las mejores jugadoras españolas de todos los tiempos: