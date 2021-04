La leyenda de la NBA Paul Pierce se graba borracho y rodeado de strippers en un directo de Instagram

El alcohol y los puros eran protagonistas también de una situación que no ha gustado demasiado en ESPN, donde Paul Pierce es analista NBA en el espacio The Jump, y que podría tener consecuencias para el exjugador.

La escena no dejaba demasiado a la imaginación. Paul Pierce no tuvo problema alguno en grabarse en directo con una stripper acariciándole mientras otras chicas en ropa interior bailaban a su espalda . Todo esto en mitad de una partida de póker en la que se pueden ver fichas volar por los aires en dirección a las jóvenes que se encontraban en la habitación.

