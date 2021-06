la ley anti LGTBI alarma a los líderes europeos, que invitan a Hungría a “irse” de la UE

¿Qué salidas hay? De momento esa: que se estudie la norma y se pueda llevar a los tribunales, pero la UE no puede expulsar a un Estado miembro aunque incumpla con los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado. La única opción, quimérica porque exige unanimidad, es la aplicación del artículo 7, que dejaría sin voto en este caso a Hungría en el Consejo . Ya se ha abierto esa vía, pero no tiene más recorrido porque exige unanimidad y Polonia siempre va a ‘proteger’ a Orbán.

Para defenderse, Orbán acusó al resto de socios “de no haberse ley la ley” y se erigió como un “defensor” de los colectivos LGTBI. Escudó su norma en “la libertad de los padres”. Pero sus explicaciones no encajaron en la cumbre, y las críticas en algunos casos fueron feroces. La más rotunda fue la del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, que llegó a asegurar que Hungría “ya no tiene cabida en la UE”. Para el líder belga, Alexander De Croo, si el Gobierno húngaro “no acepta los valores europeos” de libertad, debería “irse” de la Unión.

