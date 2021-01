La lentitud en el proceso de vacunación empeora las perspectivas de rápida recuperación en EE UU | Sociedad

Si tal es la situación en Nueva York, esa burbuja tan poco representativa de la América profunda, en las zonas con mayor incidencia del virus, como Colorado o California, que precedieron a Nueva York en el registro de contagios por la cepa británica, la crisis sanitaria hace tiempo que está desarbolada. En Los Ángeles, las autoridades pidieron el lunes a las ambulancias que no trasladen al hospital a enfermos de covid-19 que no tengan probabilidades de sobrevivir, dada la falta de camas y recursos humanos y una red de hospitales al borde del colapso.

El parón en el proceso de vacunación por las navidades ha complicado las previsiones de las autoridades sanitarias, que consideran que a este ritmo harán falta más de cuatro años para inmunizar a todos los habitantes de la ciudad, según apuntaba el diario The New York Times este martes. A los centros recién habilitados pueden sumarse en breve cinco más abiertos las 24 horas al día, con el objetivo de administrar 100.000 dosis a la semana, ha anunciado este martes el alcalde, Bill de Blasio.

Lejos de remitir, la pandemia no da tregua en Nueva York: el promedio de positividad de los últimos siete días de diciembre fue del 8,8%, aunque 49 distritos superaron el 10%. Por eso no es de extrañar que las colas para realizarse una PCR gratuita ante las unidades móviles de laboratorios privados, concertados con grandes hospitales como el Mount Sinai, proliferen de la mañana a la noche en una ciudad que fue la zona cero de la emergencia en la primera oleada, en primavera, y que ahora, cuando algunos barruntan la tercera, se desayuna a diario con noticias de contagios masivos, como el que ha afectado a un convento de Albany, la capital del Estado, con nueve religiosas muertas solo en diciembre.

