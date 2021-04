La lenta llegada de las dosis afecta el plan de vacunación

Hasta ahora, en América se han administrado más de 247 millones de vacunas contra la Covid-19, incluyendo las obtenidas por acuerdos bilaterales y donaciones. Pese a ello, en las últimas semanas, dijo Etienne, las limitaciones de los productores de vacunas para el mecanismo Covax han ralentizado las entregas, y no se espera que los suministros se normalicen hasta dentro de unas semanas. “Mientras tanto, no podemos confiar en las vacunas para controlar la transmisión”, sostuvo.

“Para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Sencillamente, no hay suficientes vacunas disponibles para proteger a todo el mundo en los países con mayor riesgo”, insistió Etienne, y llamó a “detener la transmisión por cualquier medio posible con las herramientas que tenemos a mano”.

