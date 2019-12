La leña roja, lista para arder en el juvenil de 2020

“Siempre hemos dicho que los contratos o los nombres no ganan, las cosas se luchan y se consiguen en el terreno de juego y en eso nuestros jugadores deben estar claros. No somos favoritos, pero sí buscaremos el título, como todos los equipos que arrancan el 3 de enero”, señaló el timonel Rodrigo Merón.

You May Also Like