La lectura, los ODS y los derechos culturales

Es sumamente importante que dejemos de pensar en la lectura como una práctica sociocultural vinculada sólo a la educación y que empecemos a reconocer su significado y competencia en todos los sectores de la sociedad. No obstante, el papel de la escuela sigue siendo el primer paso para que los niños y jóvenes aprendan a leer y escribir bien. De nada sirve teorizar sobre los derechos culturales de las personas si la población no sabe leer y escribir. Por eso dice el LCFL que el fomento de la lectura debe insertarse en cualquier estrategia nacional o internacional que se oriente hacia la mejora de la productividad y al logro del pleno empleo.

Es cierto que dentro de los 17 objetivos escogidos la cultura no es mencionada (grave error); sin embargo, es un eje transversal que se cruza con todas las acciones humanas y es un factor coadyuvante que permite abonar el terreno para que las personas vivan mejor. La Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) es enfática cuando sostiene que el alcance de la lectura es muy superior y transversal, no sólo respecto al resto de las prácticas culturales, sino en relación con otros ámbitos de la sociedad que son cruciales para la mejora de las condiciones de vida de las personas.

