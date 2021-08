La lección de ‘Suspense’, de Patricia Highsmith

La gran lección de Suspense no es otra que la de señalar que el camino de la escritura no es para perezosos ni cobardes, como es en general el camino del arte. Ante la democratización de los sueños y la exaltación del “yo también lo puedo hacer”, la apuesta por el trabajo que hace Highsmith es quizás una de las más descarnadas y directas que podamos leer. Un ensayo breve pero intenso que nos anima a seguir en nuestro trabajo sean cuales sean nuestras circunstancias, que nos enseña a pensar, madurar y concretar nuestra obra literaria.

You May Also Like