La larga noche en la que la Corte Suprema absolvió al diputado Arquesio Arias

Una vez concluida la audiencia, la abogada particular que representó a las víctimas, Enereida Barrías, declaró: “Somos respetuosos de la decisión. Es un fallo de la Corte que no admite recurso en contrario”. Dijo que ella le comentó a sus clientes que en estos casos hay un 50% de probabilidades de ganar o de perder.

A su salida, Arias, fiel a su estrategia de mantener silencio durante casi todo el proceso, no hizo ninguna declaración a los medios. A diferencia de las víctimas, que sí hablaron en la fase final del juicio, Arias no habló ante los jueces. En el pasado ha dicho públicamente que este caso se originó como una patraña política de sus adversarios en las primarias de su partido, en 2018.

