La Juventus sueña con juntar a Messi y a Cristiano Ronaldo en un mismo equipo entrenado por Pep Guardiola

Varios medios ingleses apuntan a que la familia Agnelli, dueños de la Juventus (y del grupo FIAT), están dispuestos a ponerle un cheque en blanco para convencer a Guardiola de que cambie el Ettihad por el Juventus Stadium. Convencer al de Santpedor es ya un objetivo en sí mismo, pero también puede servir de medio para atraer a un Messi que, de momento, no ha renovado con el Barcelona y cuyo descontento con la directiva culé no ha hecho más que crecer.

El propio Braida abrió la veda de los rumores en Radio Anch’Io Sport de Radio 1 Rai. “Creo que está demasiado bien en Barcelona, vive con su familia y siempre ha estado ahí desde que tenía 13 años. Tapa todos los errores que se cometen ahí, y creo que es difícil que se vaya, pero no imposible . ¿Quién podría ficharle? Los equipos ingleses, pero también algunos italianos. Si eligiera Italia, me gustaría verle en el Milan, pero la realidad es que la Juventus y el Inter son los únicos que se lo pueden llevar”, afirmó.

