La Juventus de Cristiano Ronaldo sigue dominando Italia y gana su noveno Scudetto seguido

Tras cinco temporadas con Massimiliano Allegri , el equipo turinés se estancó en su juego pero no en su potencial para alzar un campeonato apretado, con más de un aspirante hasta casi el final como hacía mucho tiempo que no pasaba . “La temporada más difícil en la historia del fútbol italiano”, dijo Sarri el sábado.

La ‘Vecchia Signora’ estiró su dominio en Italia de nuevo con Cristiano Ronaldo como mejor argumento. El hambre del ex del Real Madrid , con 31 goles y en lucha por la Bota de Oro , resultó clave para una ‘Juve’ más eficaz que bonita en su juego, el gran pero. Y es que Sarri no logró hacer brillar a un equipo campeón.

