La juventud no es solo el futuro, también es el presente

En Jóvenes Unidos por la Educación no solo somos una comunidad taxonómica, definida y clasificada por edad cronológica. Somos actores qué incidimos en las políticas públicas, organizados alrededor de un interés común: “La educación”. Somos parte de ese grupo de jóvenes que no solo observa, señala y critica, sino que participa e incide en pro de la mejora de la educación y, por ende, de la sociedad en general.

Muchos jóvenes reclaman ser parte activa del desarrollo social. Aspiran a algo más que a ser beneficiarios de un progreso o víctimas de un retraso. Una gran cantidad de jóvenes no quieren ser beneficiarios de cuotas de programas, actividades y de agendas políticas y sociales. Es evidente que reclamar no basta. Hace falta coraje y, sobre todo, voluntad para ganar espacios que permitan contribuir e incidir en el bienestar social.

¿Con qué frecuencia has escuchado la típica y recurrente frase: “La juventud es el futuro”? Parece estar compuesta de palabras motivadoras y alentadoras, pero detrás se oculta una perniciosa posibilidad. Se adjudica en esta frase un deber y una responsabilidad a este grupo social. La juventud, sin duda alguna, posee diversos beneficios biológicos como lo son la vitalidad, la energía y el dinamismo. No obstante, adolece de regulación, de serenidad y de calma, en muchas ocasiones. En fin, está en proceso de construcción el eterno y anhelado equilibrio de la vida.

