La justicia reconoce el derecho de una madre sin pareja a acumular el permiso de maternidad y de paternidad

“La demandante no se está adueñando de ningún derecho, dado que no existe otro progenitor que tenga derecho al período de disfrute solicitado por la actora y, por tanto, no se trata de ninguna transferencia de su derecho individual”, indica la sentencia.

No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social se opusieron a la demanda de la madre, que es sanitaria de profesión, y alegaron que la sentencia del TSJ del País Vasco no es firme, ya que está recurrida en casación. Pese a ello, el juzgado valenciano también ha dado la razón a la madre demandante.

