La justicia peruana dicta 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo

En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó después de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo. Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una “medida de comparecencia con restricciones”.

