‘La justicia no responde a la ciudadanía’

Justicia en una frase.

Está rezagada y no responde a la ciudadanía.

¿A quién responde?

A intereses muy particulares. Económicos y políticos.

La Corte actual, en una frase.

No tiene consciencia de su enorme responsabilidad. Incurre constantemente en dilaciones indebidas.

El magistrado más salvable.

Me cuesta mucho…

Y, ¿el que más la ha desilusionado?

Oydén Ortega. Él era serio, estudioso… yo quisiera saber qué le pasó.

Y, ¿de los actuales?

Olmedo Arrocha. Yo esperaba más.

¿En quién tiene esperanza?

En Carlos Alberto Vásquez.

Maribel Cornejo, hoy magistrada, fue su asistente. ¿Qué consejo le daría?

Que recuerde los principios por los que ella también luchó, y que se ponga en el nivel que amerita su cargo.

Usted fue profesora de Ayú Prado y de Russo… ¿Satisfecha con su trabajo?

Tienen madera para hacerlo bien.

¿Por qué es peor esta Corte que las anteriores?

No estoy segura que sea la peor. Pero sí tiene grandes defectos.

Usted fue parte de la famosa ‘Corte de lujo’. ¿Qué pasó después?

Desde hace 20 años para acá perdieron las ganas de hacerlo bien. Y ya no se nombran especialistas ni por méritos, sino por amiguismo, favores, política…

Algo que si hicieran los magistrados, mejoraría la justicia.

Lo que hicimos nosotros: dividirnos las provincias entre los magistrados, para revisar qué están haciendo los jueces de esas provincias.

Algo que jamás pensó que vería en una Corte.

Decisiones tan injustas e ilegales. Son demasiadas. Además, la mora judicial y la prescripción. Hay tal pereza de estos señores nombrados ahí para hacer justicia, y no corrigen…

¿Justicia tardía es justicia?

Por supuesto que no. Eso es una total injusticia, un bofetón a la sociedad.

El caso más vergonzoso para la historia de la Corte.

El caso pinchazos, que sigue sin concluir. Y todo lo que ha traído eso en consecuencia.

¿Culpable o no culpable?

Totalmente culpable.

El caso que más le duele que haya quedado en nada.

Ese mismo caso. No se hizo justicia.

¿Cómo cree que terminarán los casos de corrupción de alto perfil?

La mayoría va a prescribir. Dudo que veamos justicia.

¿Los casos se caen por mal trabajo del MP o por complicidad de los jueces?

Por ambos. El MP no cumple con los tiempos y los jueces toman decisiones sin sustento jurídico.

En el Código Judicial viejo, que los fiscales se pasaran de los términos conllevaba una sanción administrativa, no invalidaba el expediente. ¿Qué le parece ese cambio de opinión de la Corte?

Totalmente desacertado.

Ulloa. ¿Ha reivindicado al MP?

Por ahora no se nota.

Fiscales anticorrupción, del 1 al 5.

Un 3 regalado.

Usted ha sido profesora de muchos de los abogados de los casos de alto perfil. ¿Cómplices o solo hacen su trabajo?

Hacen su trabajo. Pero una cosa es defender a un culpable buscando una condena justa, y otra cosa es defender a un culpable, sabiéndolo, y haciendo ver que es inocente.

¿Hasta dónde se valen las tácticas dilatorias?

Estoy en total desacuerdo. El inocente no usa tácticas dilatorias.

Incapacidades médicas para no atender procesos.

Eso es un subterfugio que lamentablemente avalan médicos no serios. Yo citaba al médico para que diera fe de la incapacidad. Y los multaba y hasta que no pagaran no podían ejercer. No es posible ver personas desatendiendo procesos por un lado, pero por otro lado siguiendo normal en sus actividades.

Diputados que investigan magistrados y viceversa. ¿Saldrá justicia de ahí algún día?

Muy difícilmente. Esa relación es netamente política.

Prueba idónea, ¿herramienta para la impunidad?

Su objetivo no es la impunidad, pero lamentablemente para eso se usa.

¿Fueros electorales?

Los fueros son privilegios. Lamentablemente se usan para la impunidad, pero afortunadamente son temporales.

Matrimonio igualitario, ¿se justifican cuatro años de demora en la Corte?

No. Se ha debido debatir prontamente, como un caso de urgencia. Eluden su responsabilidad de dar su opinión.

Usted fue civilista. Militarización de la Fuerza Pública: ¿mito o realidad?

Realidad. Se luchó demasiado para eliminar el militarismo, para ver lo que estamos viendo ahora.

Decretos del toque de queda. ¿Legales o ilegales?

Ilegales.

¿Existe alguna justificación para que la Corte, tras más de seis meses, siga sin fallar sobre los recursos interpuestos contra el toque de queda y la cuarentena?

Ninguna. Otro ejemplo de las delaciones indebidas. Mientras tanto, estamos todos con arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

¿Cómo valora el criterio de no admitir el habeas data del uso de los recursos del Estado durante la pandemia?

No sé qué dijeron para negarlo, pero merecemos saber en qué usan los recursos del Estado.

Martinelli dijo en 2015 que los magistrados siempre responden al presidente de turno. ¿Qué tan cierto es eso?

Nosotros metimos preso al periodista Jaime Padilla Veliz por agredir a una jueza en su despacho para quitarle un expediente que tenía en sus manos. Allá fue a abogar hasta el ministro de Gobierno por él. Y nosotros mantuvimos la sanción. Y una vez el presidente Endara decidió citarnos mensualmente. Dijimos que no.

¿Quién la llamó más para tratar asuntos judiciales, Endara o el Toro?

Endara, pero era esporádicamente y para consultas. Nunca para que la balanza se inclinara para uno u otro lado.

¿Los magistrados se alinean al Ejecutivo por iniciativa propia, por sumisión o por instrucciones?

Por iniciativa propia.

¿Las peores presiones que recibe un magistrado son políticas, empresariales o de los abogados?

Hay de todo. Pero las peores son las empresariales.

¿Qué opina de que los funcionarios, magistrados incluidos, sigan cobrando su salario íntegro pese a la pandemia?

Una demostración de una muy limitada solidaridad humana. Cuando nosotros entramos, Endara nos dijo que cobraríamos la mitad del salario. Y así estuvimos por cinco años.

¿Quién era el décimo magistrado en su época?

No había. Eso vino después.

En su momento, Adán Arnulfo Arjona denunció venta de fallos. ¿En su época también se daba?

Sí. Personas que trabajaban con nosotros los vendían. Incluso a parientes de magistrados.

¿Cuánto costaba un fallo en esa época?

Por arriba de mil dólares, que en esa época era mucho.

¿Cuáles son las mañas de siempre de los magistrados?

La impuntualidad y demorar las lecturas y las firmas.

¿Los expedientes los leen los magistrados o sus asistentes?

En nuestra época, los magistrados. Y yo tenía un solo asistente; ahora tienen cinco y seis por magistrado.

¿Cómo terminará la solicitud de extradición de los hijos de Martinelli?

Yo creo que sí se va a dar. La potencia del norte tiene mucha influencia.

Odebrecht. ¿Veremos a los verdaderos culpables enfrentar la justicia?

Así como vamos, no. Y son de esos expedientes voluminosos que hasta piensan si empezarlos a leer o no…

¿Cómo se justifica que FCC haya confesado coimas afuera, y aquí nos demande internacionalmente?

Eso es tremendo. Ya había referencias de problemas de esa compañía, e igual se le contrató. Y ahora llevamos años esperando una obra. ¿Quién va a pagar eso?

Con Varela, ¿persecución o justicia?

Persecución. Demasiadas fallas.

Si estuviera en su poder, ¿qué cambiaría? ¿Personas o leyes?

Personas.

Como docente, ¿qué opina del eslogan ‘educación, la estrella del gobierno’?

Ojalá fuera así.

¿Por qué la mayoría de magistrados no trabaja más cuando sale de la Corte? ¿Cansancio o seguridad económica?

Lo segundo. Pero yo sí seguí.

Demandar civilmente o secuestrar bienes a ex fiscales y ex magistrados, ¿busca justicia o venganza?

Venganza.

Demandas contra miembros de la sociedad civil. ¿Qué buscan?

Notoriedad y poner presión.

¿Se debe despenalizar la calumnia y la injuria?

Pienso que se debe mantener, porque siempre hay gente que actúa con mala fe.

Si tuviera que armar un bufete, ¿a qué exmagistrado invitaría?

Carlos Lucas López.

Salve a uno. Benavides, Salas, Ayú Prado, Moncada, Dixon, Spadafora, Cigarruista, Ortega.

Dixon.

Colegio de Abogados condecorando al procurador y al presidente de la Corte.

¿Qué cosas notorias han hecho ellos?